Ebru Gündeş'in 1999 yılında yayımlanan Dön Ne Olur albümünde yer alan ve dönemine damga vuran "Çingenem", 27 yıl sonra yeni düzenlemesiyle yeniden dinleyiciyle buluştu.

Şarkının yeni versiyonu, Arem Özgüç ve Arman Aydın imzası taşıyor. Gündeş, projeyle ilgili yaptığı paylaşımda genç müzisyenlerle çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

''BU YAZ YİNE ÇOK DİNLENECEĞİMİZ DOĞRUDUR''

Ünlü sanatçı paylaşımında, "Yıllar sonra yepyeni ve müthiş bir versiyonla tekrar sizlerle. Bu yaz yine çok eğleneceğimiz doğrudur. Bizi dinlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

''MÜTHİŞ BİR KEYİF''

Arem Özgüç ve Arman Aydın'a da teşekkür eden Gündeş, "İlk tanıdığım gün enerjilerine, saygılarına ve tarzlarına bayıldığım bu iki genç yetenekle çalışmak benim için müthiş bir keyif oldu" dedi.

Yeni çalışması için objektif karşısına geçen Ebru Gündeş, fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı'nın çektiği yeni imaj karelerini de takipçilerinin beğenisine sundu.

ÇİNGENEM 150 MİLYONDAN FAZLA DİNLENMİŞTİ

"Çingenem", Ebru Gündeş'in kariyerinin en unutulmaz eserlerinden biri olarak gösteriliyor. 1999 yılında yayımlanan Dön Ne Olur albümünün çıkış parçalarından olan şarkı, yıllar içinde dijital müzik platformlarında 150 milyondan fazla dinlenmeye ulaşarak sanatçının en çok ilgi gören eserleri arasında yer aldı.

Nostalji ile modern düzenlemeyi buluşturan yeni versiyonun da yaz aylarının dikkat çeken şarkıları arasında yer alması bekleniyor.