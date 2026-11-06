Liverpool'un 2019'daki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda attığı gollerle öne çıkan Divock Origi, 31 yaşında futbolu bıraktı. Belçikalı eski golcünün yeni adresi Harvard Üniversitesi oldu. Origi, Harvard'da işletme eğitimi almaya başladı. Eski futbolcunun hedefleri arasında moda ve girişimcilik bulunuyor. Özellikle moda sektöründe kendisini geliştirmeyi amaçlayan Origi, futbolcu temsilciliği alanındaki girişimlerini de büyütmek istiyor. BARCELONA'YA İKİ GOL, FİNALDE BİR GOL Origi, Liverpool'un 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sezonda kritik gollere imza attı. Barcelona karşısında 4-0 kazanılan yarı final rövanşında iki gol atan Belçikalı futbolcu, Tottenham ile oynanan finalde de fileleri havalandırdı. Kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Premier League, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

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