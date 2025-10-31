

Akıllı telefon dünyasının efsane markalarından Motorola, 2015-2016 yıllarında Türkiye pazarından çekilmişti. O dönem yaşanan bu ayrılık, teknoloji dünyasında geniş yankı bulmuştu. Ancak aradan geçen yılların ardından marka, yeniden Türkiye’de boy göstermeye hazırlanıyor.

Mobil pazarda son yıllarda LG ve Nokia gibi devlerin sahneden çekilmesinin ardından, Motorola’nın dönüş kararı sektörde heyecan yarattı.

Motorola’nın Türkiye’ye dönüş planının merkezinde, İndeks Bilgisayar bulunuyor. Türkiye’nin önde gelen teknoloji dağıtım şirketlerinden biri olan İndeks Bilgisayar, Motorola markalı akıllı telefon ve aksesuarların Türkiye distribütörlüğü için Lenovo Ireland International Ltd. ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı.

Bu gelişme, 30 Ekim’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen bildirimle kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, yürütülen görüşmeler Motorola’nın Türkiye pazarına geri dönüşünün ilk adımını oluşturuyor.

LENOVA'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gelişmeleri doğrulayan açıklama Lenovo cephesinden de geldi. Lenovo Türkiye Ülke Müdürü, “Motorola markalı akıllı telefonlarımızı Türkiye’ye getirme ihtimalimizin yüksek olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Şimdi bu süreç resmen başladı” sözleriyle geri dönüş planlarını netleştirdi.

HANGİ MODELLER TÜRKİYE'YE GELECEK?

Motorola’nın Türkiye pazarına dönüşte hangi modelleri satışa sunacağı henüz netleşmedi. Ancak globalde rekabet eden Motorola Razr 50 Ultra, Edge 50 Pro ve profesyonel segmentte dikkat çeken ThinkPhone by Motorola modellerinin Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

Bu modeller, hem katlanabilir ekran teknolojisi hem de amiral gemisi performanslarıyla Türkiye’deki rekabeti kızıştırabilir.

2015-2016 yıllarında Türkiye operasyonlarını sonlandıran Motorola, bu kez daha güçlü bir şekilde geri dönmeye kararlı görünüyor. Lenovo çatısı altında, köklü dağıtım kanallarıyla yeniden pazara girecek marka, özellikle teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Motorola’nın Türkiye macerası bu kez uzun soluklu olabilir.