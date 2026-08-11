Platformun sahibi olan Viant Technology’nin kurucuları Tim ve Chris Vanderhook, yayınlanan bir belgeselde MySpace’i yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı.

Markayı 2011 yılında satın aldıklarını belirten Vanderhook kardeşler, projeyi yürütmek için doğru dönemi beklediklerini ifade etti. Yeni yapının ne zaman erişime açılacağı ve hangi özellikleri içereceği konusunda ise henüz resmi bir takvim açıklanmadı.

AYLIK 115 MİLYON ZİYARETÇİDEN GERİLEME SÜRECİNE

2003 yılında Tom Anderson ve Chris DeWolfe tarafından kurulan MySpace; kişiselleştirilebilir profil sayfaları, özel kodlama imkanları ve müzik odaklı yapısıyla öne çıkmıştı. Platform, 2008 yılında aylık 115 milyon tekil ziyaretçi sayısına ulaşarak operasyonel zirvesini yaşadı.

Sonraki süreçte Facebook başta olmak üzere rekabetin artmasıyla kullanıcı trafiğinde düşüş yaşayan platform, birkaç kez mülkiyet ve yönetim değişikliğine gitti.

YENİ PAZAR ŞARTLARI VE ANALİST DEĞERLENDİRMELERİ

Sosyal medya alanında günümüzde TikTok, Instagram, YouTube ve Snapchat gibi platformlar kısa video formatları ve algoritma tabanlı içerik dağıtımıyla pazarın büyük bölümünü kontrol ediyor.

Donanımhaber’in aktardığı bilgilere göre sektör analistleri, MySpace’in ana akım sosyal ağlarla doğrudan rekabet etmek yerine niş ve belirli ilgi gruplarına yönelik bir model benimseyebileceğini değerlendiriyor.

Algoritma odaklı akışlar yerine topluluk bazlı yapılara yönelmek isteyen kullanıcı grubunun platform için bir hedef kitle oluşturabileceği belirtiliyor.

Yenilenen platformun sunacağı teknik özellikler ve lansman tarihine ilişkin detayların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.