FENOMEN HANİFE GÜRDAL EVLENDİ
Katıldığı evlilik programıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hanife Gürdal, yeniden nikah masasına oturdu. Gürdal, bir süredir birlikte olduğu Okan Kurt ile hayatını birleştirdi.
Geçtiğimiz yıl Kemal Ayvaz ile olan evliliğini sonlandıran Hanife Gürdal, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Bir süredir birlikte olduğu Okan Kurt ile evlenen fenomen isim, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
Çift, geçtiğimiz aylarda aldıkları evlilik kararını duyurmuştu. Hanife Gürdal, evlilik teklifinin ardından yaptığı esprili paylaşımda, "Seninle çadırda da yaşarım" sözleriyle gündeme gelmişti.
Kısa süreli bir ayrılık yaşayan ancak ilişkilerine yeniden şans veren çift, sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.
Nikahın ardından Okan Kurt, düğün karelerini "Can yoldaşım, eşim" notuyla paylaşırken, Hanife Gürdal da sosyal medya hesabındaki soyadını "Hanife Gürdal Kurt" olarak güncelledi.
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Ünlü fenomenin nikahın hemen ardından yaptığı bu değişiklik, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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