Evlilik yıl dönümünü eşiyle birlikte Boğaz’a nazır bir restoranda kutlayan Semih Şentürk, 22’nci yıl kutlamasında objektiflere yansıdı. Görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Bir dönemin gol krallığıyla adından söz ettiren Semih Şentürk, son haliyle yeniden gündeme geldi. Eşiyle birlikte özel bir kutlamada görüntülenen eski futbolcunun değişimi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
22'NCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASINDA ORTAYA ÇIKTI
Semih Şentürk, evlilik yıl dönümü için Boğaz kıyısında bir restoranda eşiyle bir araya geldi. 22 yıllık evliliklerini kutlayan çiftin o anları sosyal medyada paylaşıldı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Eski futbolcunun son görüntüleri kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı değişimi hakkında yorum yaptı. Paylaşımlarda hem beğeni hem de çeşitli emojiler yer aldı.
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