Bir dönemin tanınan manken ve sunucularından İpek Tanrıyar, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayımlayan Tanrıyar, kareye düştüğü notla takipçilerini güldürdü. DEVLET HASTANESİNDEN ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞIM Hastanede iki kişiyle birlikte objektif karşısına geçen İpek Tanrıyar, fotoğrafına "Emeklilerin buluşma yeri" notunu ekledi. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin konumunu da paylaşan eski mankenin neşeli halleri dikkat çekti. BARIŞ MANÇO'NUN ŞARKISINI EKLEDİ Tanrıyar'ın paylaşımındaki bir diğer ayrıntı ise seçtiği müzik oldu. Ünlü isim, fotoğrafına Barış Manço'nun sevilen şarkısı "Nane Limon Kabuğu"nu ekledi. Esprili notu ve şarkı tercihiyle paylaşımına ayrı bir hava katan Tanrıyar, takipçilerinin ilgisini çekti.

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