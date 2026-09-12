Ebru Gündeş’in 90’lı yıllara damga vuran “Fırtınalar” şarkısının klibi, dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Klipte ünlü şarkıcıya eşlik eden ve uzun saçlarıyla dikkat çeken model de yıllar boyunca hafızalardaki yerini korudu.

1992 yılında Avustralya’da düzenlenen Best Model yarışmasında ikinci olan Berke Hürcan, aradan geçen yıllara rağmen yeniden gündeme geldi. Eski model ve oyuncunun son hali sosyal medyada merak konusu oldu.

50’li yaşlarına gelen Hürcan’ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekerken, birçok kişi ünlü modelin gençlik dönemindeki görüntüsünü hatırladı.

KARİYERİNDE HIZLA YÜKSELDİ

Berke Hürcan, 1993 yılında Türkiye’nin en iyi mankeni seçildi. Ardından uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil eden Hürcan, modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yaptı.

Bir döneme damga vuran isim, özellikle “Fırtınalar” klibindeki görüntüsüyle geniş kitleler tarafından tanındı. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.