Bir döneme danslarıyla damga vuran ünlü oryantal Asena, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Geçtiğimiz yıl Hasan Dere ile yollarını ayıran Asena, yaklaşık 8 aydır birlikte olduğu Kani Kudu ile evlendiğini açıkladı.

''KENDİ ARAMIZDA RESMİ NİKAH KIYDIK''

Gösterişli bir düğün yerine sade bir nikah törenini tercih eden çift, evliliklerini gözlerden uzak gerçekleştirdi. NR1 Magazin programına konuk olan Asena, "Kendi aramızda resmi nikahımızı kıydık" sözleriyle evlendiğini duyurdu.

EŞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Mutluluğunu gizlemeyen Asena, eşi Kani Kudu hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Ünlü oryantal, "Benim kocam kadından anlıyor. Hem çok zevkli hem de çok dürüst biri" diyerek eşine duyduğu sevgiyi dile getirdi.

SAHNELERDEN ÇİFTLİK HAYATINA GEÇTİ

Kani Kudu ile birlikteliğinin ardından Yalova'ya yerleşen Asena, sevgilisinin çiftliğinde yaşamaya başladı. Koyun, kuzu, keçi ve ineklerle ilgilenen ünlü isim, boş zamanlarını atları ve köpekleriyle geçiriyor.

Asena, doğayla iç içe yaşamaktan mutluluk duyduğunu anlattı. Kendi sütlerini, yoğurtlarını ve peynirlerini çiftlikte ürettiklerini belirten Asena, "Bir sürü kuzu yetiştirdik. İneklerimiz var. Her şeyimiz, sütümüz, yoğurdumuz, peynirimiz oradan elde ediyoruz. Elimden geldiğince doğal olmayan hiçbir şeyi eve sokmamaya çalışıyorum. Çocuklarım bana mutluluk veriyor yani çocuklar dediğim kuzularım. Keçilerim var bir de" dedi.

Dans etmeyi bırakacağını açıklayan Asena, bundan böyle sahnede danslarıyla değil, sesiyle hayranlarının karşısına çıkacağını da söyledi.