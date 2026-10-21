Evde Tek Başına 2 filmiyle hafızalara kazınan ve yıllardır ünlü isimleri ağırlayan otelin Ocak 2027'de kapanması planlanıyor. Çalışmaların 2031 yılına kadar sürmesi beklenirken, New York'un simge yapılarından biri uzun süre hizmet dışı kalabilir.

119 YILLIK OTEL RESTORASYONA GİRİYOR

1907 yılında açılan ve Manhattan'daki Beşinci Cadde üzerinde, Central Park'ın karşısında yer alan Plaza Hotel'in tarihi dış cephesi kapsamlı bir restorasyondan geçirilecek. Otelin işletmecisi Fairmont Hotels & Resorts, binanın mimari özelliklerini korumak amacıyla yürütülecek çalışmaların en az dört yıl sürmesinin beklendiğini açıkladı.

Restorasyonun kapsamı ve tarihi yapının korunmasına yönelik gereklilikler nedeniyle otelin tamamen kapatılması kararlaştırıldı. Mevcut takvime göre son misafirlerin 19 Ocak 2027'de ağırlanması, çalışmaların ise 20 Ocak'ta başlaması planlanıyor. Otelin yeniden açılışı için henüz kesin bir tarih açıklanmadı.

EVDE TEK BAŞINA FİLMİYLE ÜNLENDİ

18 katlı Plaza Hotel, 282 otel odası ve 181 özel konutuyla New York'un en tanınmış yapılarından biri olarak biliniyor. Özellikle 1992 yapımı Evde Tek Başına 2: New York'ta Kayıp filminde Kevin McCallister karakterinin konakladığı otel olarak dünya çapında ün kazandı.

Yıllar boyunca ünlü sanatçıları, siyasetçileri ve iş insanlarını ağırlayan otel, düğünleri ve görkemli davetleriyle de tanınıyor. Kapanma kararı, otelde organizasyon planlayan çiftleri ve çalışanları da etkileyecek. Otelde görev yapan 378 sendikalı çalışanın, restorasyon tamamlandıktan sonra mevcut ücretleriyle işlerine dönme hakkını koruyacağı bildirildi.