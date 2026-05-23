2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin 20. sezon finalini 5 Haziran Cuma akşamı yapacağı açıklanmıştı. 21. sezon hazırlıklarının apar topar durdurulduğu öne sürüldü. Şevket Çoruh’un “Bir efsane daha bitti” sözleri ise final iddialarını daha da güçlendirdi.

ARKA SOKAKLAR FİNAL YAPIYOR

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar hakkında ortaya atılan final iddiaları gündemi karıştırdı. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh’un paylaştığı diziyle ilgili sosyal medyada farklı yorumlar yapılırken, 21. sezonun akıbeti merak konusu oldu.

İddialara göre, dizinin 20. sezon finali 5 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek ve ardından yeni sezon hazırlıkları durdurulacak.

''ŞEVKET ÇORUH: BİR EFSANE DAHA BİTTİ''

Tartışmalar sürerken dizinin sevilen oyuncularından Şevket Çoruh’un sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Çoruh paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir efsane daha bitti. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkürler.”

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, dizinin gerçekten final yapıp yapmayacağına dair resmi açıklama beklenmeye başlandı.

''YÜSRA GEYİK: BİR FİNALİNİN OLMASINI ÇOK İSTERDİM ''

Yıllarca Arka Sokaklar dizisinde rol alan Yüsra Geyik, dizinin final yapacağı iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, 20 sezonluk yapım için özel bir final hayal ettiğini söyledi.

Geyik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Eğer gerçekten final yapacaksa bir finalinin olmasını çok isterdim. Sezon finali diye çektiler ama 20 sezonluk bir işin finalini izlemeyi çok arzuyla talep eden bir kitledeyim.”

Arka Sokaklar’ın Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan oyuncu, diziye gönülden bağlı olduklarını da dile getirdi.

“Hayırlı olsun, biz çok gönülden bağlı olduğumuz için farklı şeyler hayal ediyoruz. İşin bir de matematiği var. 20 sezon şahane, tekrar kime nasip olur bakalım” diyen Yüsra Geyik’in sözleri sosyal medyada da gündem oldu.