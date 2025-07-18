MALİ ÇÖKÜŞ VE PUAN CEZASI

Geçtiğimiz sezon 3. Lig’e veda eden Denizlispor, borç yüküyle baş edemeyince ağır yaptırımlarla karşılaştı. Kulüp, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’e eksi 24 puanla başlayacak. Bu puan farkını kapatmak neredeyse imkânsız görülüyor. Bu şartlar altında ligde tutunması mucizelere kalan Ege temsilcisi, radikal bir karar alarak A Takım faaliyetlerini sona erdirme hazırlığında.

YÖNETİM KRİZİ VE YENİ YOL HARİTASI

Yönetimsel istikrarsızlık da kulübün içinde bulunduğu krizi derinleştiriyor. Yeni bir yönetim kurulu oluşturmakta zorlanan Denizlispor, profesyonel futbol yaşantısını askıya alarak yalnızca altyapı faaliyetlerine odaklanmayı planlıyor. Bu karar, sadece kulüp için değil, Türk futbolunun köklü camialarından birinin sahalardan çekilmesi anlamına geliyor.

DÖRT SEZONDA DİP NOKTAYA

Henüz dört sezon önce Süper Lig'de boy gösteren, büyük takımlarla kıyasıya mücadele eden Denizlispor’un bu denli hızlı ve dramatik bir çöküş yaşaması futbol kamuoyunda şok etkisi yarattı. Yeşil-siyahlıların bu hüzünlü vedası, Türk futbolunda mali disiplinin ve profesyonel yönetimin ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Denizlispor’un sessizce kapanışı, yalnızca bir kulübün değil, Ege futbolunun da derin bir yara alması anlamına geliyor.