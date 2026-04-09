Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Nisan Perşembe gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayımlayarak yurt genelinde yaşanacak hava muhalefetine karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, toplam 42 il için sarı kodlu uyarı verildi.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR
Tahminlere göre, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Özellikle Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Gümüşhane, Bayburt, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde kar yağışının görülmesi öngörülüyor.
Yağışların Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın batı kesimleri, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum'un güney kesimleri ve Elazığ dolaylarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerinden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA HAVA KARARSIZ
İstanbul'da 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah parçalı bulutlu havada sıcaklık 7 derece, gündüz ise 14 dereceye yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde hafif yağışlar ve 8 derece sıcaklık öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğudan esecek, nem oranı ise sabah %87, bu gece %89 seviyelerine ulaşacak. Gelecek günlerde hafif yağmur ve güneşli havalar İstanbul'u bekliyor. Dışarıda ani yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı.
Meteorolojik değerlendirmelere göre, 8 ile 12 Nisan tarihleri arasında yurt genelinde sezonun son soğuk hava dalgası etkili olacak. Bu süreçte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması ve yurdun birçok kesiminde kar yağışının görülmesi bekleniyor.