İtalya genelinde nüfusu hızla azalan köy ve kasabaları sosyal ve ekonomik açıdan yeniden ayağa kaldırmak için hayata geçirilen sembolik satışlar, uluslararası yatırımcıların odağı haline geldi.

Yaklaşık 1 euro (52 TL) gibi sembolik bir bedelle satışa sunulan atıl mülkler, yerel ekonomilerde beklenmedik bir kalkınma sağladı. Atıl durumdaki binaların sisteme dahil edilmesiyle birlikte, projenin kapsamının yeni kasabalarla büyütülmesine karar verildi.

RESTORASYON ZORUNLULUĞU VE AÇIK ARTIRMA USULÜ

“Bir fincan kahve fiyatına ev” sloganıyla duyurulan kampanya, düşük maliyetin yanı sıra belirli yasal sorumlulukları da beraberinde getiriyor.

Belediyeler, mülk edinen kişilere bu evleri belirli bir süre içinde aslına uygun şekilde restore etme zorunluluğu getiriyor. Talebin çok yüksek olması nedeniyle birçok bölgede satışlar açık artırma usulüne döndü. Bu durum, nihai satış fiyatlarının başlangıç rakamı olan 1 euronun üzerine çıkmasına neden olsa da küresel ölçekteki yatırım dalgası devam ediyor.

Projenin somut başarısı, Sicilya’nın Mussomeli kasabasındaki verilere yansıdı. 2017 yılından bu yana 125’ten fazla evin satıldığı kasabada; inşaat sektörü, yerel esnaf ve turistik işletmeler toplamda 7 milyon euroluk doğrudan gelir elde etti.

Mülkleri incelemek için kasabayı ziyaret eden yaklaşık 6 bin turist, hizmet sektörünü hareketlendirirken yerel yönetimler bu modelin vergi gelirlerini ve kasaba bütçesini önemli ölçüde artırdığını bildirdi.

PROJE DİĞER BÖLGELERE DE YAYILIYOR

Sicilya ve çevresindeki başarı örneklerinin ardından proje İtalya’nın diğer bölgelerine de yayılıyor. Kuzey Sardunya’da bulunan ve tarihi dokusuyla bilinen Sedini kasabası, projeye dahil olmak için resmi hazırlıklarını tamamladı. Denize yakınlığı ile dikkat çeken Sedini’nin, kısa süre içinde ilk satış listelerini yayımlayarak yeni sakinlerini ve yatırımcılarını kabul etmeye başlaması bekleniyor.