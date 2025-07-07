1999 yılından bugüne kesintisiz belediye başkanlığı yapan, girdiği her seçimi kazanan Muhittin Böcek, bir iş insanının ifadesine dayanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Pandemi döneminde altı ay entübe edilen ve iyileştikten sonraki yaşamına “İkinci hayat” adını veren Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in bir iş adamıyla olan iş ilişkisi nedeniyle tutuklandı. Oğlu Gökhan Böcek’in, Yusuf Yadoğlu ile olan tanışıklığı ve samimiyetinden haberdar olmadığını belirten Muhittin Böcek, şunları söyledi:

MAĞDUR ETME DEDİM

“Oğlum ile Yusuf Yadoğlu arasında nasıl bir ticaret ya da ilişki vardır ben haberdar değilim. Hakkında gözaltı kararını emniyette öğrendiğim eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile kısa bir evlilik süreci yaşadı. Detayını çok fazla bilmediğim sorunlarla boşandılar. Söz konusu boşanma anlaşmasına konu bir ev geçişi yapıldığını tüm samimiyetimle söylüyorum ki emniyet ifadesi esnasında öğrendim. Zeynep’i küçük yaştan itibaren tanırım, kızım gibi severim. Oğluma, ayrılırken onu mağdur etmemesini söyledim.

PARAYI BORÇ ALMIŞ

Ancak tarafıma okunan emniyet ifadesindeki beyanlardan anladığım üzere Özpınarlar isimli firmadan Zeynep Kerimoğlu’na bir ev geçişi yapılmış ve bu evin parası da iddiaya göre Yusuf Yadoğlu tarafından ödenmiştir. Yine tekraren söylüyorum ki bu süreçlerin herhangi bir noktasında benim bir bilgim yoktur. İfadeden anladığım kadarıyla Gökhan, bu parayı Yusuf Yadoğlu’ndan borç olarak almıştır. Benim mal varlığım, değerim ortadadır. Bir tane ev için başkaca bir şahsa minnet edecek durumda değilim. Ancak belirttiğim gibi oğlum Gökhan ile diğer şahıslar arasındaki ilişkilerden haberdar değilim. Oğlumun benim adımla insanlarla ilişki kurduğuna hiç şahit olmadım.”

BELEDİYEDEN AKTARIM YOK

Muhittin Böcek’in avukatı Hüseyin Turan Ataoğlu savunmasında, Yusuf Yadoğlu’nun süreç içerisinde alınan ifadelerinde başkana yönelik doğrudan bir suçlaması bulunmadığını öne sürdü ve şunları söyledi:

“Müvekkille kolluk ifadesinde sorulduğu üzere çeşitli firmalardan Büyükşehir Belediyesinden çıkan ve emanet açıklaması yapılan ödemeler suç isnadı gibi izafe edilmesine rağmen söz konusu ödemelerin mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliği kapsamında muhasebe tekniği olarak emanet hesabı olarak belirtilen hesaptaki paranın çıkışı olarak ifade edilmektedir. Burada belediye bünyesinden herhangi bir firmaya emanet para ya da karşılıksız para aktarımı söz konusu olamaz. Müvekkil 27 yıldır bu şehre hizmet etmektedir.”

Oğlumun belediyede hiçbir etkisi olamaz

Yusuf Yadoğlu’nun ifadesinde belirttiği 2024 yılı yerel seçimlerinden önce propaganda çalışmalarında kullanılacak araç giydirmesi için oğlu Gökhan Böcek’in babasının adını kullanarak çeşitli firmalara ödettirdiğini öne sürdü. Bu iddiayı Muhittin Böcek şöyle cevaplandırdı:

“Benim adımı kullanarak çeşitli firmalara ödettiğini gerçekten bilmiyorum. Partimiz ve şahsım bu giderleri sağlayacak güçtedir.

2019’da seçilirken 6.1 Milyar TL borç ile belediyeyi devraldım. Şu an SGK ya da herhangi bir kuruma borcu olmayan tek büyükşehir belediyesi benim. Yönetmiş olduğum kurumda bizzat şahsımın dahil olduğu herhangi bir ödeme ya da ihale süreci söz konusu olamaz. Belediyemizin bütçesi 2025 yılı itibarıyla 66 Milyar 250 Milyon TL’dir. Bugüne kadar Sayıştay denetimlerinden hiçbir sıkıntı çıkmamıştır.”

MADDİ MENFAAT YOK

Yusuf Yadoğlu’nun, belediyeden hak edişlerini alamayacağı gibi korkularla oğlu Gökhan Böcek vasıtasıyla bir takım işlere girdiği iddiasının kesinlikle asılsız olduğunu öne süren Muhittin Böcek, şunları söyledi:

“Oğlumun belediye üzerinde resmi ya da gayri resmi hiçbir nüfuzu söz konusu değildir. Hiçbir mali işten sorumlu personel oğlumun lafıyla ödeme gerçekleştiremez. Hak ediş ödemesi yaptırmak için insanlardan maddi menfaat elde etmesi söz konusu değildir.

Hapisten mesaj: Bugünler geçecek

Muhittin Böcek, cezaevinden yolladığı mesajda “Sevgili Antalyalılar, siyasi hayatım boyunca sizi üzecek, başınızı öne eğdirecek hiçbir olayın içinde olmadım. İtirafçı ve iftiracıların sözünün geçtiği bugünler de geçecek... İlahi adalet er ya da geç tecelli edecek... Sizleri çok seviyorum” dedi.