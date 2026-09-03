İran'ın Gilan eyaletindeki Alborz Dağları üzerine kurulan Masuleh köyü, araç trafiğine tamamen kapalı olan tek yerleşim yeri unvanını taşıyor. Köyde bir evin çatısı, bir üstteki evin doğrudan yaya yolu veya bahçesi işlevini görüyor.

KÖYDE MOTORLU ARAÇLAR NEDEN YASAKLANDI?

Köydeki ahşap ve kerpiç evler, 60 derecelik son derece dik bir eğim üzerine inşa edildi. Dar merdivenler ve teraslardan oluşan mimari yapı nedeniyle sokaklara motorlu araçların girmesi tamamen engellendi. Bölgedeki tek ulaşım ve taşıma faaliyeti el arabalarıyla yürütülüyor. Bütün çatılar ortak kullanıma açık olduğu için tüm köy çok katlı tek bir kamusal alana dönüşüyor.

MASULEH KÖYÜ HANGİ OLAYDAN SONRA KURULDU?

Geçmişi 1006 yılına dayanan yerleşim, İpek Yolu üzerinde kritik bir demircilik merkezi olarak gelişti. Yaşanan şiddetli depremler ve veba salgınının ardından halk, eski kenti terk ederek mevcut dağ yamacına taşındı. Yeni yerleşimin konumu sel riskini önleyecek ve çetin kış şartlarını hafifletecek şekilde seçildi. Doğal kayalar üzerine oturtulan temeller, evlerin yüzyıllardır depremlere karşı dayanıklı kalmasını sağladı.