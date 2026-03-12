Cemil KIZILTÜRK

İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli 10 aydır tutuklu. Başelli, İBB operasyonunda “Rüşvet ve irtikap” iddiasıyla tutuklandı. Kurumda 43 yıldır görev yapan Başellli, İBB’de Recep Tayyip Erdoğan dahil beş farklı belediye başkanıyla (Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen, Ekrem İmamoğlu) çalıştı ve Erdoğan döneminde terfi aldı. Başelli hakkında hazırlanan iddianamede, somut bir suç fiili yer almıyor.

Zabıta Müdürü Nazan Başelli’nin kızı Doğa Turap, annesinin kendisini kalabalık salon içerisinde rahatça seçebilmesi için Silivri’deki duruşma salonuna kırmızı kıyafetle geldi. Turap annesine “Anne seninle gurur duyuyoruz, seni çok seviyorum” diye seslendi.