Bir düğün, 2 insanın hayatlarını birleştirmesinin en mutlu anlarından biri olarak görülse de bazı davetlilere göre, çiftlerin evliliklerinin nasıl sonuçlanacağına ilişkin ilk işaretler daha düğün günü ortaya çıkabiliyor.

Kimi zaman damadın gelinle ilgisiz tavırları, kimi zaman aileler arasındaki gerilim, kimi zaman da düğün sırasında yaşanan beklenmedik bir kavga, evliliğin geleceğine dair ciddi soru işaretleri yaratabiliyor.

Reddit'te bir kullanıcı, “Bir düğünde evliliğin uzun sürmeyeceğinin en büyük işareti neydi?” diye sordu. Sorunun ardından çok sayıda kişi, katıldıkları düğünlerde fark ettikleri ve sonradan boşanmayla sonuçlanan ilişkileri anlattı.

Paylaşılan hikayelerde özellikle çiftlerden birinin diğerini küçümsemesi, düğün sırasında birbirlerine ilgisiz davranmaları, ailelerin aşırı müdahalesi ve evliliğin daha başlamadan çatışmalarla gölgelenmesi dikkat çekti.

Damat düğün boyunca gelini değil telefonunu izledi

Bir kullanıcı, düğün sırasında damadın tavrının kendisini şaşırttığını anlattı. Çift, düğün salonuna girerek konukları selamlarken damat telefonundan mesajlaşmakla meşguldü.

Damadın, konuklara ve hatta kendi eşine gereken ilgiyi göstermediğini belirten kullanıcı, kendisine bunun işle ilgili bir mesajlaşma olduğunun söylendiğini ancak damadın neredeyse kimseyle ilgilenmediğini aktardı.

Başka bir düğün fotoğrafçısı ise yıllar boyunca şahit olduğu düğünlerde bazı ortak işaretler fark ettiğini söyledi. Ona göre özellikle damadın düğün hazırlıklarına hiç dahil olmaması dikkat çekiciydi.

Fotoğrafçı, damadı düğünden önce hiç görmemişse bunun kötü bir işaret olduğunu, damadın düğün hazırlıklarıyla ilgili her şeyi şakaya vurmasının ise daha da endişe verici olduğunu belirtti.

“Seni değiştiririm” düşüncesi evliliğin başlangıcında ortaya çıktı

Bazı kullanıcılar ise çiftlerden birinin diğerini “kurtarmaya” veya değiştirmeye çalışmasını önemli bir uyarı işareti olarak değerlendirdi.

Bir kullanıcı, arkadaşının düğününde her şeyin gelin tarafından planlandığını ve düğün temasının Güzel ve Çirkin olduğunu anlattı. Gelin, çevresindeki insanlara eşini “kurtardığını” ve onu daha iyi bir insan haline getireceğini söylüyordu.

Evlilik ilerledikçe durumun tam tersine döndüğünü belirten kullanıcı, çiftin 10 yıl sonra boşandığını ve erkeğin yaşadığı süreç nedeniyle terapi gördüğünü söyledi.

Başka bir kullanıcı da düğünde gelinin, kendisini “prenses”, eşini ise “canavar” olarak tanımladığını duyduğunu anlattı. Birkaç yıl sonra çiftin boşandığını söyleyen kullanıcı, düğünde duyduğu sözleri sonradan daha anlamlı bulduğunu belirtti.

Nikah sırasında kavga ettiler

Bazı hikayelerde ise sorunlar çok daha düğün başlamadan önce açıkça ortaya çıkıyordu.

Bir kullanıcı, Hint düğününde gelinin törenin ortasında çeşitli isteklerini sıralamak istediğini ve çiftin rahibin önünde tartışmaya başladığını anlattı.

Buna rağmen düğünün iptal edilmediğini, çiftin evlendiğini ve daha sonra çocuk sahibi olduğunu söyleyen kullanıcı, sonunda ilişkinin velayet davasına kadar sürüklendiğini belirtti.

Bir başka kişi ise düğün töreni sırasında gelinin damada tokat attığını ve ardından “Sakın bunu benim için mahvetme” dediğini anlattı.

“İyiye işaret değil” diyen kullanıcı, bu olayın evlilik hakkında çok şey anlattığını düşündüğünü söyledi.

Gelin, düğüne bir saat geç geldi

Başka bir hikayede ise gelinin düğüne bir saat geç geldiği, koridordan öfkeli bir şekilde yürüdüğü ve nikah sırasında rahibin kendi ismini telaffuz edişini yüksek sesle düzelttiği anlatıldı.

Resepsiyonda da yalnızca zengin, çekici veya toplumda etkili olduğunu düşündüğü kişilerle konuştuğu belirtilen gelinin bu evliliği yaklaşık üç yıl sürdü.

Bir kullanıcı, aile üyelerinden birinin yaptığı düğünde ise damadın konuşması sırasında dikkat çekici bir ayrıntı olduğunu söyledi. Damat, düğünün gerçekleşmesi için çalışan herkese teşekkür etti ancak konuşmasında yeni eşinden veya onun ailesinden hiç söz etmedi.

Çift, 4 yıl birlikte olduktan sonra evlenmişti, ancak evlilikleri altı ay bile sürmedi.

Gelinin özgür davranmasına izin vermedi

Bazı kullanıcılar için en büyük uyarı işareti, eşlerden birinin diğerinin davranışlarını kontrol etmeye çalışmasıydı.

Bir kullanıcı, üniversiteden arkadaşının düğününde gelinin arkadaşlarıyla kahkahalarla konuştuğu sırada damadın onu kolundan tutarak “Biraz terbiyeli ol! Beni utandırıyorsun” dediğini anlattı.

O anda damadın tavrını son derece rahatsız edici bulduğunu söyleyen kullanıcı, çiftin yalnızca iki yıl evli kaldığını ve erkeğin eşinin kendisini özgürce ifade etmesine izin vermediğini belirtti.

Başka bir kullanıcı ise düğün resepsiyonunun yarısını damadını arayarak geçirdiğini anlattı. Damat sürekli yanından uzaklaşıyordu. Kullanıcının son cümlesi ise yaşananların sonucunu özetliyordu:

“Şimdi boşandık.”

Bazıları düğünde bile sadakatsizlik işaretlerini gördü

Düğünlerde fark edilen bazı davranışlar ise doğrudan sadakat şüphelerine yol açtı.

Bir düğün fotoğrafçısı, damadın düğünden önce gelini aldattığına ilişkin imaların en ciddi kırmızı bayraklardan biri olduğunu söyledi.

Başka bir kullanıcı ise damadın nedimeyle olan etkileşiminden şüphelendiğini anlattı. O sırada bunu dile getirmediğini ancak daha sonra şüphelerinin doğru çıktığını söyledi.

“Sevişiyorlardı” diyen kullanıcı, düğünde yaşananları diğer herkesten önce fark ettiğini belirtti.

Ailelerin davranışları da dikkat çekti

Bazı Reddit kullanıcılarına göre yalnızca çiftin değil, ailelerin düğündeki davranışları da evliliğin geleceği hakkında fikir verebilir.

Bir kullanıcı, damadın annesinin sağdıcın konuşması sırasında yüksek sesle telefon görüşmesi yaptığını, gelinin babasının ise konuşma yapmayı reddettiğini anlattı.

Aynı düğünde gelin oldukça hamileydi, düğün öncesinde bekarlığa veda partisi veya gelin duşu yapılmamıştı ve resepsiyonda neredeyse kimse dans etmemişti.

Çift iki yıl sonra boşandı.

Bir başka kullanıcı ise gelinin ailesinin düğünde gelinin her istediğini yapmasına izin verdiğini ve babasının yetişkin kızından bir prenses gibi bahsettiğini anlattı. Baba, kızının ihtiyaçlarını karşılamanın artık kocasının görevi olduğunu söylüyordu.

Düğün masrafları bile evliliği etkiledi

Bazı yorumlarda ise ekonomik sorunların daha evliliğin başında ortaya çıktığı görüldü.

Bir kullanıcı, damadın “masalsı” düğünün masraflarını karşılayabilmek için çok değer verdiği kamyonunu sattığını söyledi. Ancak düğün masrafları nedeniyle yaşanan öfkenin evlilik boyunca devam ettiğini belirtti.

Bir başka kullanıcı ise düğünlerin ne kadar gösterişli ve pahalı olduğuna dikkat çekti. Kendi deneyimine göre en gösterişli düğünlerin ardından gelen boşanmalar daha hızlı gerçekleşmişti.

Elbette bu yorumlar herhangi bir evliliğin geleceğini kesin olarak öngörmüyor. Ancak Reddit'te paylaşılan yüzlerce kişisel deneyim, bazı insanların geriye dönüp baktıklarında düğün günündeki davranışları ilişkilerinin geleceğine dair ilk işaretler olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Hatta bir kullanıcının anlattığı son örnek, tüm hikayeler arasında en ironik olanlardan biriydi: Damat, nikah töreninin ortasında boşanmayla ilgili bir şaka yaptı.

Konuklar garip bir şekilde güldü.

Sonrasında ne olduğunu ise kullanıcı şöyle özetledi: Tahmin etmek pek zor değildi.