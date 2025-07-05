Ankara-Bingöl seferini yapan VF4122 sefer sayılı yolcu uçağı, saat 12.55'te Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Uçağın Bingöl Havalimanı'na saat 13.55'te iniş yapması planlanıyordu. Ancak iniş sırasında uçağın kuyruk kısmına yıldırım isabet etti.
ELAZIĞ'A ZORUNLU İNİŞ YAPTI
Olay sonrası kaptan pilot, güvenlik önlemleri gereği inişi iptal ederek Elazığ Havalimanı'na yöneldi. Uçak, Elazığ’a sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.
Yolcular, Elazığ Havalimanı'nda bir süre bekletildikten sonra kara yolu ile Bingöl’e ulaştırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.