Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde uzun yıllardır sürülmeyen ve atıl vaziyette bekleyen tarım arazileri, "süper meyve" olarak bilinen aronya üretimiyle adeta yeniden hayata döndü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel bir etkinlikle, Harmangeriş ve Salman köylerinde kurulan aronya bahçelerinde ilk ürünler toplandı.

BU SEZON 7 TON REKOLTE BEKLENİYOR

İlçede vizyoner 3 yerel üreticinin öncülüğünde 84 dekarlık geniş bir alana dikilen yaklaşık 30 bin aronya fidanı, toprakla buluşmasının ardından meyvelerini vermeye başladı. Düzenlenen hasat etkinliğinde bölge üreticileri, bu sezon bahçelerden toplam 7 tonluk rekolte elde edilmesi hedefleniyor.

DÜNYA PAZARINA İHRAÇ ETMEK İSTİYORLAR

Bölgedeki aronya hammaddesini işleyerek katma değerli ürünler üretmeyi hedefleyen yerel üreticilerden Ercüment Oğuz, yıllardır el sürülmemiş ve organik mineral bakımından son derece zengin olan bu toprakları aronyayla buluşturmaktan gurur duyduklarını belirtti. Aronya özü ve sirkesi üretimine başladıklarını ifade eden Oğuz, tek hedeflerinin bu mucizevi meyveyi işleyerek dünya pazarına ihraç etmek olduğunu söyledi.

Bir diğer üretici Şeref Öztürk ise bu meyveyle tanışmalarında ve bahçeleri bu seviyeye getirmelerinde yetkililerden büyük desteğini gördüklerini vurgulayarak, atıl toprakların yeniden berekete dönüşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.