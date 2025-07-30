Almanya’nın Frankfurt Kenti ve çevresini besleyen dev meyve-sebze hali (Grossmarkthalle), kedi büyüklüğündeki sıçanlar ve lağım fareleri ile mücadele ediyor. Toptancılar ve diğer esnaf şikayet üstüne şikayet yağdırırken, özel olarak yetkilendirilen „sıçanlar ve zararlı hayvanlarla mücadele“ şirketleri ve ilgili birimler çözüm bulamadı.

HIZLI ÖĞRENİYOR VE YEMİYOR

Lağım fareleri ya da sıçanların, bunların kullandıkları maddeye karşı reaksiyon göstermediği, hızlı öğrendikleri ve bırakılan zehirleri yemediği belirlendi. Bunun üzerine bir Türk toptancı, Türkiye’den özel yapışkan ve zehirli bantlardan getirip sıçanların geçtiği yollara döşedi. Bu şekilde her gün bir kaç sıçan yakalandı. Ancak bir esnaf bunu kameraya alarak şikayetçi oldu. Türk firma temsilcilerine, sıçanlara çözül bulamayan ilgili makam ve Sağlık Dairesi’nden, „Yasa dışı olarak 5 tane sıçan (Ratte) yakaladığınız tespit edilmiştir. Hayvan başına 5000 Euro ceza kesilmiştir. Daha önceki günlerde kaç tane yakalayıp öldürdüğünüzü bildirin“ diye yazı geldi.

KENDİ KAFANA GÖRE YAKALAYAMAZSIN

Bu fareler koruma altında değilken, nasıl olup da ceza aldığına şaşıran Türkler, konuyu araştırmaya başladı.

Alman yasalarına göre, fare ve zararlıları evlerde ya da insanların yaşadığı yerlerde yakalayıp öldürmekte bir sınır bulunmuyor. Ancak işyerleri, dükkanlar, eczaneler, yiyecek içecer satılan yerler, marketlerde bunları „kendi yöntemleri ile öldürmek“ yasak. İşyeri faresi denilen bu fareleri öldürmek için ilgili veteriner dairesinin onayı veya yetkili şirketlerin müdahalesi gerekiyor.