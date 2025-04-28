Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyine yerleşen PKK’nın bu ülkedeki uzantısı PYD-YPG için yıllardır “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek operasyon yapılacağını söyledi. Ancak YPG, sınırımızın hemen yanı başındaki Kamışlı’da ilk kez Kürt Ulusal Konferansı düzenlendi. ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesinden sonra Türkiye’nin Suriye politikasında da değişikliğe gidildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 8 yılda farklı tarihlerde 8 kez dile getirdiği “Davul zurnaya gerek yok, bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle terör örgütünün Suriye koluna verdiği operasyon mesajı da tarih oldu. Trump’la birlikte Ankara’nın terör örgütü PYD’ye yönelik politikası sil baştan değişti. İşte son dönem yaşananlar:

ANKARA TEPKİSİZ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump’ın “General” dediği Mazlum Abdi’yi Suriye yönetimine soktu. Türkiye’nin arananlar listesinde kırmızı listede bulunan Mazlum Abdi, bir devlet başkanı gibi af ilan etti. Abdi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’u ağırladı. SDG, “Türkiye’nin söylemini yumuşattığın” iddia etti. Tüm bunlar yaşanırken, Ankara’dan herhangi bir tepki gelmedi.