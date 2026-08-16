Çin'in atık ithalatını durdurmasının ardından başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde toplanan plastik atıklar Türkiye'ye gönderiliyor.



Çevreciler tarafından tepkiyle karşılanan durum her geçen gün büyüyerek devam ederken, korkutan tablo 2025 yılının raporlarında ortaya çıktı.





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin son yıllarda siyasi sorunlar yaşadığı Yunanistan'dan dahi geçtiğimiz yıl 14 bin plastik atık ithal ettiğini açıkladı. Türkiye'nin en çok plastik çöp ithal ettiği ülkeler listesinin zirvesinde ise açık ara farkla Almanya ve Birleşik Krallık yer aldı.



TÜRKİYE AVRUPA'NIN ÇÖP DEPOSU MU?



Akademisyenler, çevreciler ve konuya duyarlı vatandaşlar vahim tabloya "Türkiye Avrupa'nın çöp deposu mu?" sözleriyle tepki gösterirken, Türkiye'nin atık ithalatında özellikle Çin'in piyasadan çekilmesinin ardından yükselişe geçtiği dikkatlerden kaçmadı.



İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) tarafından yayımlanan ve çevre bilimci Prof. Dr. Sedat Gündoğdu tarafından hazırlanan çalışma, Türkiye'ye gelen atıkların ne kadarının gerçekten geri dönüştürüldüğünü mercek altına alırken, uzmanlar ise atık ticaretini yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil; "kirlilik transferi", "çevresel adaletsizlik" ve "ekolojik güvenlik" sorunu olarak ele alıyor.