Dünyaca ünlü strateji oyunu Hearts of Iron IV'ün geliştiricisi Paradox Interactive, resmi Discord sunucusunda yaşanan Atatürk kriziyle gündeme geldi.

Tartışma, Türk bir oyuncunun Discord profil fotoğrafında Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek bir portresini kullanması nedeniyle sunucudan uzaklaştırılmasıyla başladı.

Ancak olayın büyümesine, moderasyon ekibinin Atatürk'ü "tartışmalı bir figür" olarak nitelendirmesi neden oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün fotoğrafının kullanılmasının moderasyon tarafından sorun olarak değerlendirilmesi, Türk oyuncuların tepkisini çekti.

TEPKİLER STEAM'E TAŞINDI

Discord'da başlayan tartışma kısa sürede oyunun Steam sayfasına da taşındı. Çok sayıda Türk oyuncu, yaşananlara tepki göstermek amacıyla Hearts of Iron IV'e olumsuz değerlendirmeler bıraktı.

Tepkilerin büyümesi üzerine şirketin resmi Discord sunucusunda yeni üye alımının da kapatıldığı belirtildi.

Bir süre açıklama yapmayan Paradox Interactive, artan tepkilerin ardından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

ŞİRKET KURALLARIN TUTARLI UYGULANMADIĞINI KABUL ETTİ

Hearts of Iron IV Oyun Direktörü Batya, 24 Eylül'de Paradox'un resmi forumunda yayımladığı açıklamada tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batya, Türk oyuncuların Atatürk'e verdiği önemi anladıklarını belirterek, "Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ulusun babası olarak çoğunuz için ne ifade ettiğini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Paradox'un oyunları veya moderasyon sistemi üzerinden tarihi kişiler hakkında bir değerlendirme yapmayı amaçlamadığı belirtildi.

Şirketin geri adımı ise Discord kurallarının uygulanması konusunda geldi. Batya, gerçek kişilerin profil fotoğrafı olarak kullanılmasına ilişkin kuralın her durumda aynı şekilde uygulanmadığını kabul etti.

Batya, "Bu görüşmelerin ardından, bu kuralın gözden geçirilmesi gerektiği ve tutarlı biçimde uygulanmadığı netleşti" dedi.

BANLAR YENİDEN İNCELENECEK

Paradox Interactive, tartışmaya neden olan kuralın yanı sıra bu kapsamda verilen uzaklaştırma kararlarını da yeniden değerlendireceğini açıkladı.

Batya, şirketin bundan sonraki süreçte "kuralı, alınan aksiyonları ve bu süreçte verilen banları inceleyerek gerekli değişiklikleri" yapacağını söyledi.

Böylece şirket, hem Discord moderasyon politikasını hem de kriz sırasında verilen ban kararlarını yeniden inceleyeceğini duyurdu.

"TARTIŞMALI FİGÜR" İFADESİNE ÖZÜR GELMEDİ

Şirketin açıklamasında Atatürk için kullanılan "tartışmalı figür" ifadesine ilişkin doğrudan bir özür yer almadı.

Bu nedenle bazı Türk oyuncuların tepkisi devam etti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, banların yeniden incelenmesinin yanı sıra kullanılan ifadenin geri çekilmesi ve açık bir özür açıklaması yapılması talep edildi.

STEAM'DE OLUMSUZ YORUMLAR ARTTI

Tepkilerin Paradox Interactive açısından dikkat çeken yansımalarından biri de Steam'de görüldü.

Hearts of Iron IV'ün mağaza sayfasına çok sayıda olumsuz değerlendirme bırakıldı. Son 30 günde yazılan 25 bini aşkın incelemenin yalnızca yüzde 7'sinin olumlu olduğu aktarıldı. Steam ise yaşanan yoğun hareketliliği "konu dışı inceleme aktivitesi" olarak işaretledi.

Atatürk fotoğrafı nedeniyle verilen bir banla başlayan tartışma, kısa sürede geniş bir oyuncu tepkisine dönüştü. Paradox Interactive'in açıklamasıyla birlikte gözler, yeniden inceleneceği belirtilen ban kararları ve moderasyon kurallarında yapılacak değişikliklere çevrildi.