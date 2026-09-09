Geceleri kapısına dizilen milyon dolarlık süper lüks otomobiller, kiralanan özel jetler ve kulüplerde havaya saçılan yüz binlerce dolar... Dışarıdan bakıldığında genç bir milyarderin şaşaalı hayatı gibi görünen bu tablonun arkasından, dijital dünyanın en büyük soygunlarından biri çıktı. ABD Adalet Bakanlığı, henüz 22 yaşındaki Singapurlu Malone Lam ve ekibinin 245 milyon dolarlık devasa bir Bitcoin vurgununa imza attığını deşifre etti.

SANAL OYUNDA TANIŞIP SUÇ İMPARATORLUĞU KURDULAR

Çetenin temelleri sanılandan çok daha ilginç bir yerde, çevrim içi oyun platformlarında atıldı. İnternet ortamında “Anne Hathaway” ve “King Greavy” gibi takma isimler kullanan Lam, ABD ve yurt dışından topladığı üyelerle küresel bir şebeke kurdu.

AKILALMAZ YÖNTEMLERLE CÜZDANLARI BOŞALTILDILAR

Dijital cüzdanları hedef alan çete, mağdurların gizli şifrelerini ele geçirmek için sadece sosyal mühendislik yöntemlerini kullanmakla kalmadı. Kripto varlıklarını teslim etmeyen bazı kurbanların evlerine doğrudan fiziksel baskınlar düzenleyerek şifreleri zorla gasp etti.

GECE KULÜBÜNDE ÇANTA YAĞMURU VE LÜKS FİLO

Elde edilen 245 milyon dolarlık servetin aklanma süreci tam bir gösteriş şovuna dönüştü. Gece kulüplerinde tek masada 500 bin dolara varan harcamalar yapan Lam, eğlenirken kalabalığın üzerine on binlerce dolar değerindeki lüks marka çantaları fırlattı. Garajlarına değeri 100 bin ile 3,8 milyon dolar arasında değişen egzotik araçlar dizilirken, servetin geri kalanı lüks saatlere, özel koruma ordularına ve jet kiralamalarına aktarıldı.

20 YIL HAPİS CEZASIYLA SON BULAN LÜKS HAYAT

Uluslararası boyuttaki bu dev vurgunun ardından yakayı ele geçiren 22 yaşındaki Malone Lam, mahkemede çete faaliyetlerini ve hırsızlık suçlamalarını kabul etti. 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan genç sanık için yargılanma süreci devam ediyor.