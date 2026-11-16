Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, yılbaşı gecesi için konuşulan milyonluk konser ücretleriyle gündeme geldi. Kıbrıs'ın 43'üncü kurtuluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahne alan sanatçı, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kırmızıgül, kendisinin de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin yılbaşı sahne ücretleriyle ilgili ortaya atılan rakamlara tepki gösterdi.

“ABARTILIYOR KARDEŞİM”

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; yılbaşı konserleri için astronomik ücretler konuşulmasına değinen Mahsun Kırmızıgül, söz konusu rakamların gerçeği yansıtmadığını ima ederek şöyle konuştu:

“Yapmayın böyle şeyler. O paraları gören herkes beni aramaya başladı. 'Nasılsın, iyi misin?' diye soruyorlar. Abartılıyor kardeşim”

İKİ SAATLİK KONSER İÇİN 25 MİLYON TL İDDİASI

Yılbaşı gecesi Kıbrıs'taki farklı otellerde sahne alacak Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün iki saatlik performans karşılığında 25'er milyon TL kazanacağı öne sürülmüştü.

Yaklaşık 25 şarkıdan oluşan repertuvarlar üzerinden yapılan hesaplamada, şarkı başına düşen ücretin 1 milyon TL'yi bulduğu iddia edilmişti.

YILBAŞINDA SAHNE ALACAK ÜNLÜLERİN ÜCRETLERİ

Ortaya atılan yılbaşı sahne ücreti listesinde Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül 25 milyon TL ile ilk sırada yer aldı.

Hadise ve Yıldız Tilbe'nin 22 milyon 600 bin TL, Edis, Hande Yener ve Gülşen'in ise 20 milyon TL karşılığında sahne alacağı öne sürüldü. Ancak bu rakamlar sanatçıların doğruladığı kesinleşmiş ücretler değil, basına yansıyan iddialar olarak gündeme geldi.