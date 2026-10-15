Florida, Alabama, Georgia ve Mississippi eyaletlerinde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik hatlarında hasar meydana geldi, ağaçlar devrildi ve bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı aksattığını belirtirken, ekipler elektrik kesintilerini gidermek ve hasar gören bölgelerde güvenliği sağlamak için çalışma başlattı.

DÖRT EYALETTE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Isaias Kasırgası, Florida kıyılarına ikinci kategori şiddetinde ulaştı. Saatte yaklaşık 169 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar, elektrik direklerini ve ağaçları devirirken, bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı.

PowerOutage verilerine göre öğle saatlerinde Florida'da yaklaşık 420 bin, Alabama'da 190 bin, Georgia'da 43 bin ve Mississippi'de 17 bin elektrik aboneliği kesintiden etkilendi. Kasırganın ardından dört eyalette toplam yaklaşık 670 bin abone elektriksiz kaldı.

CAN KAYIPLARI YAŞANDI, EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

Kasırga nedeniyle ilk açıklamalarda dört kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ancak yapılan son açıklamada yalnızca Florida'daki can kaybının altıya yükseldiği duyuruldu. Alabama'da da iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Florida'da yaklaşık 16 bin elektrik çalışanı, kesintileri gidermek için görevlendirildi. Alabama'nın Houston ilçesinde devrilen ağaçlar ve kopan elektrik hatları nedeniyle yollar geçici olarak kapatıldı. Florida'nın Pensacola kentinde ise içme suyu sıkıntısı yaşanırken, havalimanı fırtınadan zarar gördü.

Kasırga karaya ulaştıktan sonra gücünü kaybetse de yetkililer, ani sel ve hortum riskine karşı uyarılarını sürdürdü. Florida ve Alabama'da acil durum ilanları onaylanırken, hasar tespit ve onarım çalışmalarına başlandı.