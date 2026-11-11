Yeni yıla sahnede girmeye hazırlanan ünlü isimlerin 2027 yılbaşı gecesi için alacağı iddia edilen ücretler gündem oldu.
İşte o ünlüler ve alacakları ücretler...
Yeni yıla sahnede girmeye hazırlanan ünlü isimlerin 2027 yılbaşı gecesi için alacağı iddia edilen ücretler gündem oldu.
İşte o ünlüler ve alacakları ücretler...
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