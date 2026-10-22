1. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri genelinde etkili olan altına hücum dalgasıyla Kaliforniya eyaletinde hızla büyüyen Bodie kasabası, kısa süre içinde bölgenin en varlıklı ve hareketli madencilik merkezlerinden biri oldu. Binlerce kişinin yerleştiği ve yoğun ticari faaliyetlerin sürdüğü kasaba, rezervlerin tükenmesiyle birlikte başlayan göç dalgasının ardından tamamen ıssızlaştı.

ALTIN DAMARLARIYLA GELEN HIZLI BÜYÜME

Bölgede altın madenlerinin tespit edilmesiyle birlikte dünyanın dört bir yanından gelen madenciler, tüccarlar ve işletmeciler kısa sürede kasaba nüfusunu binlere ulaştırdı. Madencilik faaliyetlerinden elde edilen yüksek gelir, yerleşimde çok sayıda ticari işletmenin, bankanın ve sosyal alanın açılmasını sağladı. Kasaba, aktif döneminde bölgenin en yüksek kişi başı gelirine ve ekonomik canlılığına sahip noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.

REZERVLERİN TÜKENMESİYLE GELEN BOŞALMA

Yerin altındaki altın damarlarının verimini kaybetmesi ve madencilik maliyetlerinin artması, kasabadaki ekonomik yapının hızla çökmesine neden oldu. Maden ocaklarının birer birer kapanmasıyla birlikte nüfus bölgeden çekildi, işletmeler kepenk indirdi ve konutlar kaderine terk edildi. Aradan geçen zamana rağmen yapıların büyük ölçüde korunduğu Bodie, günümüzde altına hücum döneminin hem yükselişini hem de ani çöküşünü belgeleyen tescilli bir "hayalet kasaba" olarak varlığını sürdürüyor.