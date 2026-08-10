Google, Türkiye dahil birçok ülkede geçerli olmak üzere Google One ve yapay zeka merkezli abonelik paketlerinin ücretlerini yaklaşık yüzde 75 artırdı. Son bir buçuk yılda ikinci kez yaşanan bu zam dalgasıyla birlikte kullanıcıların aylık abonelik maliyetleri rekor seviyeye ulaştı.

YENİ PAKET FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Yapılan güncellemeyle birlikte abonelik tarifeleri baştan aşağı değişti. Google AI Plus paketinin aylık ücreti 204,99 TL'den yüzde 75,6'lık artışla 359,99 TL'ye yükseldi. Üst segmentte yer alan 5 TB kapasiteli Google AI Pro paketi 869,99 TL'den 1.519,99 TL'ye, 10 TB kapasiteli versiyonu ise 979,99 TL'den 1.709,99 TL'ye çıktı. En yüksek depolama ve yapay zeka imkanlarını sunan 20 TB'lık Google AI Ultra paketinin aylık fiyatı ise 1.989,99 TL'den 3.479,99 TL'ye tırmandı. 100 GB ve 30 TB'lık alternatiflerin yeni fiyat etiketleri henüz resmi olarak açıklanmadı.

ZAMLAR HANGİ ÜLKELERİ VE HİZMETLERİ KAPSIYOR?

Fiyat güncellemesi Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Cezayir, Pakistan ve Nijerya gibi pazarlarda da eş zamanlı olarak devreye girdi. 2025 yılının ilk aylarında 2 TB'lık standart planın 49,99 TL'den 204,99 TL'ye çıkarılmasının ardından gelen bu yeni artış, mevcut kullanıcıların bir sonraki yenileme dönemindeki faturalarına doğrudan yansıyacak. Şirket, hesaplarda sunulan 15 GB'lık ücretsiz varsayılan depolama kotasını ise korumaya devam ediyor.

PLATFORMUN BÜYÜME VE ABONE DURUMU NEDİR?

Google One servisi, Gemini sisteminin entegre edilmesiyle birlikte standart bir bulut depolama hizmetinden gelişmiş bir yapay zeka platformuna dönüştü. Yapay zeka destekli üretkenlik özelliklerinin eklenmesiyle platformun kullanıcı tabanı hızla genişledi ve servisin dünya genelindeki ücretli abone sayısı 2025 yılında 150 milyon barajını geride bıraktı.