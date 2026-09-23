Türkiye’nin haftalardır konuştuğu 130 fonluk tasfiye krizinin ortasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kimliği açıklanmayan bir yatırımcı, Türkiye’nin en büyük özel bankalarından birindeki fon hesabından tek bir gecede 45 milyar lira çekti. Sekiz kişilik bir fonda biriken 52 milyar 886 milyon liralık varlık, bu çekimin ardından 7 milyar 418 milyon liraya geriledi.

Söz konusu fon hesabı, Türkiye’nin en büyük özel bankalarından birinde tutuluyordu ve toplamda sadece sekiz yatırımcıya aitti. Krizin patlak vermesinden önce bu fonda 52 milyar 886 milyon lira birikmişti ancak yatırımcılardan biri sistemdeki tüm payını tek seferde nakde çevirince tablo bir gecede değişti.

1 HAFTADA 1 TRİLYON ERİDİ

Çekimin ardından fonda kalan varlık 7 milyar 418 milyon liraya kadar geriledi. Kimliği açıklanmayan bu yatırımcının kim olduğu, parayı nereye aktardığı ve fondaki diğer yedi kişiyi nasıl bir durumda bıraktığı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Bu tablo yalnızca sistemden çıkan parayı değil, yatırımcıların panikle fonlar arasında yer değiştirmeye başladığı bir süreci de ortaya koydu. Bazı yatırımcılar risk gördükleri fonlardan çıkarken paralarını daha güvenli gördükleri alanlara taşımaya başladı.

11-18 Eylül haftasında yatırım fonlarının portföy değerlerinde toplam 1.06 trilyon liralık düşüş yaşandı. Serbest fonların portföy değeri 485 milyar lira, para piyasası fonlarının 482 milyar lira, hisse fonlarının ise 70 milyar lira azaldı.

BIST 100 endeksi yüzde 1.04 düştü

Borsa İstanbul hisselerinde taban serileri dün de devam etti. Tasfiye sürecindeki fonlarda bulunan, kredili pozisyonları olan hisseler sert satışlar yaşadı. BIST 100 endeksi günü yüzde 1.04 düşüşle 13 bin 199 puandan tamamladı. BIST 50 Endeksi’nde dün itibarıyla açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanmaya başladı.