Küresel piyasalarda haftalardır süren yapay zeka balonu ve aşırı değerleme endişeleri, ABD’li bulut devi şirketlerin güçlü bilançolarıyla yerini iyimserliğe bıraktı. Amazon ve Microsoft’un ikinci çeyrekte gösterdiği yüksek performansın ardından yatırımcıların yapay zeka altyapı sağlayıcılarına hızla geri dönmesi, Cuma günü Asya borsalarında çip üreticilerinin öncülüğünde rekor artışları beraberinde getirdi.

ASYA BORSALARINDA ÇİP RALLİSİ

ABD borsalarındaki rüzgarı arkasına alan Asya teknoloji hisselerinde tarihi bir gün yaşandı. Piyasayı hareketlendiren ana unsur, ABD’de iShares Semiconductor ETF’sinin (SOXX) bir gecede yüzde 8’den fazla yükselmesi oldu. Algının hızla tersine dönmesiyle Güney Kore ve Japonya pazarlarında sert yükselişler kaydedildi:

Güney Kore: Bellek devi SK Hynix işlemlerde yüzde 25’in üzerinde primlenerek tüm zamanların en yüksek günlük artışlarından birine imza atarken, rakibi Samsung Electronics yüzde 20’yi aşan yükseliş kaydetti. Sektörün diğer oyuncularından LG Innotek yüzde 11,2, Seoul Semiconductor ise yüzde 7,8 değer kazandı.

Japonya: Sektörün öncülerinden Tokyo Electron yüzde 18’e yakın yükseldi. Advantest ve Lasertec yüzde 13’ün üzerinde, Renesas Electronics yüzde 12, Disco ise yüzde 9 oranında değer kazandı. Bünyesinde çip tasarımı devi Arm’ı barındıran SoftBank Group hisseleri de yüzde 10’dan fazla primlendi.

SERT SATIŞ DALGASINDAN KESKİN DÖNÜŞ

Asya piyasalarındaki bu sıçrama, hafta boyunca süren ağır kayıpların ardından keskin bir geri dönüşe işaret ediyor. Yarı iletken hisseleri; bir süredir aşırı yüksek yapay zeka değerlemelerine yönelik kaygılar ve Çinli bellek üreticilerinin artan rekabet baskısı nedeniyle ciddi bir satış baskısı altındaydı.

Ancak teknoloji devlerinin bilançoları tabloyu değiştirdi. Microsoft, bulut hizmeti Azure’daki büyümenin tahminleri aşmasıyla Perşembe seansını yüzde 16 yükselişle kapattı. Amazon ise güçlü bulut performansı sayesinde kapanış sonrası işlemlerde yüzde 9’dan fazla değer kazandı.

Piyasadaki bu keskin dönüşü değerlendiren Ortus Advisors Hisse Senedi Stratejisi Başkanı Andrew Jackson, Microsoft'un beklentileri aşan sonuçlarının risk iştahını yeniden canlandırdığını vurguladı.

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