NFL dünyasının en popüler takımlarından Dallas Cowboys'un amigo kız kadrosundan ayrılan Jada McLean, saha kenarından sosyal medya krallığına uzanan yolculuğu ve elde ettiği akılalmaz gelirle gündeme oturdu. Netflix'in ilgiyle izlenen belgesel serisinde yıldızı parlayan oyuncu, ponponları bıraktıktan sonra yakaladığı finansal başarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TEK BİR PAYLAŞIMLA SERVET KAZANIYOR

Saha kenarındaki performansının ardından dev markaların radarına giren McLean; kozmetik, giyim ve yaşam tarzı markalarıyla yaptığı sponsorluk anlaşmaları sayesinde adeta para basıyor. Marka elçiliği süreçlerinden ne kadar kazandığı sorularına samimiyetle yanıt veren eski amigo kız, sponsorlu içerik başına 5 bin dolar ile 50 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 466 bin 815 TL) arasında değişen dudak uçuklatıcı rakamlar kazandığını itiraf etti.

MAÇ BAŞINA 20 BİN LİRA KAZANIYOR

Koreograflar ise genç kadınların geleneksel iş hatlarında yıpranmak yerine sosyal medya üzerinden böyle devasa gelirler elde etmesini şaşkınlık ve takdirle karşılıyor. NFL'de maç başına ödenen ücretlerin son dönemde 400 dolara (19 bin 734 TL) kadar yükselmesine rağmen, amigo kızların asıl serveti saha dışındaki popülaritelerinden elde ettiği vurgulanıyor.

MAHKEMEDEN EZBER BOZAN KARAR

Amerikan futbolu dünyası sadece dev gelirlerle değil, mahkeme salonlarına taşınan skandallarla da çalkalanıyor. Minnesota Vikings ve Houston Texans'ın eski oyuncusu Matt Kalil'in, eski eşi Haley'ye karşı açtığı 75 bin dolarlık (3 milyon 700 bin 215 TL) tazminat davasında mahkeme ezber bozan bir karara imza attı.

ESKİ EŞİNİN İTİRAFLARI OLAY OLMUŞTU

Canlı yayında eski eşinin mahrem hayatına dair son derece kişisel ve aşağılayıcı yorumlarda bulunduğu iddiasıyla mahkemeye başvuran eski sporcu, davanın reddedilmesiyle şoke oldu. ABD Bölge Yargıcı Patrick Schiltz, kadının açıklamalarını "kamuoyunu ilgilendiren meşru bir konu" olarak değerlendirerek davayı düşürdü. Kararın ardından açıklama yapan Haley ise kadınların kendi deneyimleri ve hayatları hakkında özgürce konuşabilmelerinin önemine dikkat çekerek yaşadığı rahatlamayı dile getirdi.