Ülke genelinde trafiğin akış yönü, 3 Eylül 1967 Pazar sabahı gerçekleştirilen planlı bir uygulamayla soldan sağa alındı. Saat 04.50'de tüm yolların 10 dakikalığına trafiğe kapatılmasıyla birlikte sürücüler araçlarını sağ şeride geçirdi ve saat 05.00 itibarıyla yeni trafik düzeni resmen başladı.

SINIR GEÇİŞLERİNDEKİ KARIŞIKLIK KARARDA ETKİLİ OLDU

İsveç hükümeti, komşu ülkelerle yapılan sınır geçişlerinde yaşanan trafik karışıklıklarını ortadan kaldırmak için harekete geçti. Mevcut düzende sol şeritten akan trafiğin sağ şeride alınmasına karar verildi. Uygulama tarihi olarak 3 Eylül 1967 Pazar sabahı belirlendi.

OPERASYON NASIL UYGULANDI?

Tarihi geçiş süreci için "Dagen H" adı verilen kapsamlı bir operasyon planlandı. Pazar sabahı saat 04.50'de tüm ülkede trafik akışı 10 dakikalığına tamamen durduruldu. Bu süre zarfında yollardaki sürücüler araçlarını bulunduğu sol şeritten alarak sağ şeride geçirdi.

SAAT 05.00 İTİBARIYLA YENİ DÜZEN BAŞLADI

On dakikalık geçiş süresinin tamamlanmasının ardından saat 05.00'te yeni trafik düzeni devreye girdi. Ülke genelindeki tüm araçlar belirlenen saatten itibaren yolun sağ şeridinden ilerlemeye başladı.

Operasyon öncesinde vatandaşların sürece uyum sağlaması amacıyla aylar öncesinden kapsamlı bilgilendirme kampanyaları yürütüldü. Yapılan hazırlıklar sayesinde saat 05.00'te yeni düzen başladığında ülke genelinde tek bir ciddi kaza bile kaydedilmedi.