Olay, Yarhasanlar Mahallesi’ndeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İşletmeci, erkekler tuvaletinde şüpheli bir düzenek bulunduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

UZAKTAN CANLI YAYIN YAPAN KAMERA BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmada, tuvalet içerisine gizlenmiş bir kamera düzeneği tespit edildi.

Düzeneğin, kaydettiği görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarabilme özelliğine sahip olduğu belirlendi. Ekipler tarafından el konulan düzenek incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, gizli kamera düzeneğini yerleştiren kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Çay bahçesi ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekiplerin, elde edilen görüntüler üzerinden şüpheli veya şüphelilerin izini sürdüğü öğrenildi.