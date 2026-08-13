Polonya'nın Kalisz şehri yakınlarında İkinci Dünya Savaşı'na ait roket parçaları arayan amatör metal arama grubu "Denar Kalisz", bölgede bin yıldan daha eski olan geniş bir hazine koleksiyonu keşfetti. 19 Eylül 2025 tarihinde New York Post tarafından ayrıntıları paylaşılan keşifte, orta çağa ait yüzlerce sikke, gümüş külçeler ve Roma döneminden kalan altın bir kolye gün yüzüne çıkarıldı.

Arama çalışmaları sırasında ilk büyük bulgu 7 Haziran'da elde edildi. Grup üyesi Hubert Piasecki, içerisinde 631 adet tarihi nesne bulunan bir kil testi çıkardı. Testinin içerisinden haçlı denarlar, ziynet eşyaları, gümüş külçeler ile İngiltere, Macaristan, Almanya ve Çekya menşeli orta çağ sikkeleri çıktı. Ele geçirilen sikkelerden birinin İngiltere Kralı I. Harold dönemine ait olduğu tespit edildi.

GÜMÜŞ SİKKELERLE DOLU

İlk keşiften kısa bir süre sonra grup üyesi Michał Makuch, aynı bölgede mühürlü halde ikinci bir kil testi daha buldu. Henüz açılmayan testiye uygulanan bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, kabın içinin erken orta çağ dönemine ait gümüş sikkelerle dolu olduğunu gösterdi.

1800 YILLIK ROMA KOLYESİ

Bölgedeki aramalar sırasında grup üyesi Mateusz Lachowicz, 222 gram ağırlığında altın bir kolye buldu. Yapılan ilk incelemelerde kolyenin yaklaşık 1.800 yıllık olduğu ve Roma nüfuz dönemine dayandığı belirlendi. 20 yıldır hobi amacıyla arama gerçekleştiren grup yetkilileri, çıkarılan tüm tarihi eserlerin korunması ve tescil edilmesi amacıyla Polonya Anıtlar Koruma Kurulu ve uzman arkeologlarla ortaklaşa çalışıldığını bildirdi.