Şanlıurfa’da Suriye uyruklu iki grup arasında iki gün üst üste şiddetli kavgalar yaşandı. İlk olay, Bahçelievler Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı cadde ortasındaki kavgada taraflar birbirine saldırırken, olayda 2 kişi yaralandı ve çevredeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

GERGİNLİK BİR GÜN SONRA BAŞKA MAHALLEYE TAŞINDI

Aynı gruplar, bu olaydan bir gün sonra bu kez Mimar Sinan Mahallesi’nde yeniden karşı karşıya geldi. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı öne sürülen ikinci kavgada da yine taşlar, sopalar ve bıçaklar kullanıldı. Aralarında kadınların da yer aldığı görülen taraflar, uzun sopalarla sokak ortasında birbirini kovalayarak darbetti. İkinci kavgada ise 4 kişi yaralandı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine her iki bölgeye de çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan toplam 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayların ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kavgalara karıştığı tespit edilen 11 kişiyi gözaltına aldı. Cep telefonu kameralarına da saniye saniye yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.