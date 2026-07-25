Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Wesel kentindeki bir meslek yüksekokulunda görev yapan öğretmen, uzun yıllar boyunca psikolojik rahatsızlık gerekçesiyle sağlık raporları sundu. Ancak iddialara göre, uzun süre resmi sağlık değerlendirmesi yapılmadı.

EMEKLİYE AYRILMASINA KARAR VERİLDİ

Bu yıl gerçekleştirilen sağlık incelemesinde, öğretmenin önümüzdeki 6 ay içinde yeniden görevine dönmesinin beklenmediği yönünde rapor hazırlandı. Bunun üzerine Düsseldorf Bölge Yönetimi, mayıs ayının sonunda öğretmenin emekliye ayrılmasına karar verdi.

EMEKLİ MAAŞI YERİNE TAM MAAŞ ALMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Karara itiraz eden öğretmen, Düsseldorf İdari Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme süreci devam ederken öğretmen, emekli maaşı seviyesinde ödeme almaya devam edecek. Bölge yönetimi ise emekli maaşını aşan miktarı şimdilik bekletiyor.

Davayı kazanması halinde, kesilen farkların geriye dönük olarak ödenmesi gündeme gelecek.

DOLANDIRICILIK ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan öğretmen hakkında ayrı bir adli soruşturma da yürütülüyor. Duisburg Savcılığı, kamu görevlisinin hastalık durumunu yanlış beyan ederek haksız kazanç elde etmiş olabileceği şüphesiyle "ticari dolandırıcılık" kapsamında inceleme başlattı.

ALTERNATİF TIP UYGULAYICISI OLARAK ÇALIŞTI

İddialara göre öğretmen, görev yapamayacak durumda olduğunu belirtmesine rağmen hastalık izni sürecinde alternatif tıp uygulayıcısı olarak çalıştı.

Mart ayında öğretmenin evinde arama yapan ekipler, bazı belgelere ve dijital materyallere el koydu. Soruşturma kapsamında ele geçirilen verilerin incelendiği belirtildi.

YETKİLİLER HAKKINDA DA DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI

Olayla ilgili yalnızca öğretmen değil, Düsseldorf Bölge Yönetimi'nde görev yapan bir yetkili de inceleme altına alındı. Yetkilinin, öğretmenin uzun süreli görev yapamazlık durumunun zamanında araştırılmasını sağlamadığı iddiasıyla disiplin soruşturmasına tabi tutulduğu aktarıldı.

Almanya'da büyük yankı uyandıran olay, uzun süreli hastalık iznindeki kamu çalışanlarının denetimi konusunda yeni bir tartışma başlattı. Kuzey Ren-Vestfalya Eğitim Bakanı Dorothee Feller, daha önce yaşananları "affedilemez" ve "boyutu hayal edilemez" olarak değerlendirmişti.