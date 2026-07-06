Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e indirdiği darbelerin intikamı aynı gün içinde geldi. Ukrayna, Rusya'nın en büyük petrol rafinerisini vurdu.

Yılda 21 ila 22 milyon ton petrol işleyen Omsk Petrol Rafinerisi Ukrayna İHA'ları tarafından üst üste vuruldu.

Ukrayna, henüz saldırıyı resmi olarak üslenmedi. Ancak görgü tanıkların İHA'ların Ukrayna yapımı olduğunu vurguladı.

Saldırıdan dakikalar sonra Omsk Bölge Valisi Vitaliy Khotsenko daha önce bölge sakinlerini İHA tehlikesine karşı uyardı.

Vali Khotsenko, kendisine ait Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Omsk bölgesi üzerinde düşman İHA'ları düşürülmüştür. Saldırının sonuçları netleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte sosyal medyadaki çeşitli Telegram kanallarında, hedef alınan tesiste yangın çıktığı iddia edilen video ve fotoğraflar yayımlandı.

YENİ TÜR İHA İLE YAPILDI İMASI

Diğer yandan Ukrayna'nın saldırı İHA'larını üreten Fire Point şirketinin ortaklarından ve baş tasarımcısı Denis Shtilerman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Omsk Rafinerisi'nin yeni "FP-1" modelini "karşıladığını" yazdı.

Havalimanı İlk Kez Kapatıldı Rus medyasında yer alan haberlere göre, sınırdan 2 bin kilometreden fazla uzaklıkta bulunan Omsk Havalimanı, İHA hareketliliği nedeniyle tarihinde ilk kez uçak trafiğine kapatıldı.

Saldırı iddiasına konu olan Omsk Petrol Rafinerisi, Rusya'nın en büyük benzin üreticilerinden biri olarak konumlanıyor.

Stratejik öneme sahip tesiste, Rusya Federasyonu'nda tüketilen her sekiz litre benzinden birinin üretildiği belirtiliyor.