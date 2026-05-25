Ordu’nun Altınordu ilçesinde annesi Nazile Konak’ı (87) toprağa verdikten bir gün sonra kalp krizi geçiren Adnan Konak (64), hayatını kaybetti.
Olay, Altınordu ilçesi Karaoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Hayatını kaybeden Nazile Konak, 23 Mayıs’ta mahallede toprağa verildi. Cenazenin ardından dün de oğlu Adnan Konak fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Konak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Adnan Konak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Adnan Konak’ın cenazesi, annesinin yanına defnedildi.
Anne ve oğlunun peş peşe gelen ölümünün ardından yakınları derin üzüntü yaşadı.