Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Görevden alınan eski Petrol Bakanı Yardımcısı Adnan el-Cumeyli soruşturması kapsamında, söz konusu kişinin milyonlarca dolar değerindeki taşınmaz ve mal varlığına el konulduğu belirtilen açıklamada, Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Soruşturma Mahkemesi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile koordinasyon ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ın gözetiminde yürütülen çalışmalar kapsamında, Cumeyli dosyasında 358 kilogram altının geri alındığı kaydedildi.

Ayrıca başka bir yolsuzluk soruşturmasında da 17 kilogram altına el konulduğu ve bir günde geri alınan toplam altın miktarının 375 kilograma ulaştığı aktarılan açıklamada, altınların Irak Merkez Bankasının İhraç ve Hazine Dairesine teslim edildiği bildirildi.

Yargı Konseyinin başka bir açıklamasında ise Musul'daki Ninova Yolsuzluk Soruşturma Mahkemesinin, Cumeyli soruşturması kapsamında 9 ticari gayrimenkul ile 3 un fabrikasına ihtiyati haciz kararı verdiği paylaşıldı.

El konulan taşınmaz ve fabrikaların toplam değerinin yaklaşık 69 milyar Irak dinarı (52,6 milyon dolar civarı) olduğu, ayrıca her biri yaklaşık 200 bin dolar değerinde 7 modern kamyona da el konulduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, Musul kent merkezindeki ticari gayrimenkullerin piyasa değeri yaklaşık 45 milyar Irak dinarı (34,3 milyon dolar), un fabrikalarının değeri ise 24 milyar Irak dinarı (18,3 milyon dolar) olarak hesaplandı.

Yargı Konseyi, firari şüphelilerin söz konusu taşınmazları yasa dışı kaynaklarını gizlemek amacıyla çalışanları adına kaydettirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Mahkeme, gelir getirici nitelikteki taşınmaz ve fabrikaların korunması ve elde edilen gelirlerin devlet adına yönetilmesi amacıyla bunlara kayyum atanmasına karar verdi.

Açıklamada, yolsuzluk suçlarından elde edilen taşınır ve taşınmaz malların geri alınması ile firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve sorumluların yasa önünde hesap vereceği vurgulandı.

Söz konusu işlemler, 2 Haziran'da kamu kaynaklarının israfı, yasa dışı sözleşmeler ve kara para aklama iddiaları nedeniyle görevden alınan Adnan el-Cumeyli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Irak yargısı son günlerde aynı dosya kapsamında, aralarında dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri ile üst düzey kamu görevlilerinin de bulunduğu onlarca şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.