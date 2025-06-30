Çin’de Chen soyadlı bir adam, 200 dolarlık uçak biletini pahalı bulduğu için iptal edip evine dönmek amacıyla sekiz aracı art arda çaldı. Chen, tek başına seyahat ederken Liaoning’e dönmek istiyordu ancak biletin yüksek fiyatı nedeniyle yolculuğunu farklı bir yöntemle yapmaya karar verdi.

YEDİ ŞEHİRDEN GEÇTİ

Toplam değeri yaklaşık 140 bin dolar olan sekiz aracı çalan Chen, bu süreçte yedi şehirden geçti. Kilitlenmemiş galerilerden ve sessiz otoparklardan araç anahtarlarını alıp eski model araçların kontaklarını çalıştırarak yolculuğunu sürdürdü.

YAKITI BİTİNCE BİR ARAÇ DAHA ÇALDI

Yakıtı biten araçları yol kenarına terk ederek yenilerini çaldı. Ayrıca araçlardan değerli eşyalar alarak yemek ve yol masraflarını karşıladı. Bu şekilde toplam 14 saat yol yaptı.

Polis, 2 Haziran’da Wuhan’da bir galeride çalışan personelin araç ve anahtarların kaybolduğunu fark etmesi üzerine Chen’in izini sürdü.

ARAÇTA UYURKEN YAKALANDI

Aracın Wuhan’dan kuzeye doğru gittiği belirlendi. Birkaç gün sonra Chen, Hebei’de bir araç çalma girişiminde araç sahibini yaraladıktan sonra paniğe kapılıp kaçtı. 4 Haziran’da Hebei’de bir otoparkta, çaldığı araçta uyurken yakalandı.

Polis, sekiz aracın tamamını geri aldı. Chen, gözaltında tutulurken 10 yılı aşkın hapis ve para cezası istemiyle yargılanacak.