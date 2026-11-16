İstanbul Beyoğlu’nda aynı gün iki mahalleden çalınan 4 motosikletten birinin, Kadıköy’de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda kullanıldığı tespit edildi. Hırsızlıklarla ilgili yakalanan 19 yaşındaki Ali A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlıklar, 26 Ekim Pazartesi günü Fetihtepe ve Kulaksız mahallelerinde meydana geldi. Her iki mahalleden ikişer motosiklet çalınması üzerine, sahiplerinin ihbarıyla Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

200 KAMERANIN GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Çevredeki 200 güvenlik kamerasına ait 72 saatlik görüntüyü inceleyen polis, hırsızlıkların şüphelilerini Ali A. ve 20 yaşındaki Muhammet Enes Y. olarak belirledi. Ali A., Fetihtepe Mahallesi’nde yakalandı. Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Fetihtepe Mahallesi’nden çalınan motosikletlerden birinin Kadıköy’deki bir iş yerinin kurşunlanmasında kullanıldığını tespit etti. Motosikletin saldırının ardından Ümraniye’de terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin yeni nesil suç örgütlerine motosiklet temin etmek amacıyla hırsızlık yaptıkları öne sürüldü.

“SONRA BAŞKA MOTOR ALMAYA GİTTİK”

Ali A.’nın emniyetteki ifadesinde, Muhammet Enes Y.’nin kendisini bir arkadaşının motosikletini almaya çağırdığını söylediği öğrenildi. Ali A.’nın ifadesi şöyle aktarıldı:

“Muhammet Enes Y. bana, ‘Arkadaşımın motosikletini alacağız, 2 dakika benimle gelir misin’ dedi. Adrese gittiğimizde Enes, motosikletin kontak kısmına vurmaya başladı. Ben kendisine tam ‘Yapma’ diyeceğim sırada motosiklet çalışır hale geldi. Ben de o sırada ne yapacağımı bilemedim ve korku üzerine motosiklete bindim. Sonra başka motor almaya gittik”

Ali A.’nın, 3’ü uyuşturucu madde kullanmak, 1’i uyuşturucu madde ticareti suçlarından olmak üzere emniyete 4 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Muhammet Enes Y.’nin ise 6’sı motosiklet hırsızlığı, 3’ü Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet olmak üzere; aralarında mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesinin de bulunduğu suçlardan toplam 16 geliş kaydı olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin firari şüpheli Muhammet Enes Y.’yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.