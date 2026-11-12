Emeklilik sisteminde 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlara yaş şartı olmadan emeklilik hakkı tanıması ile 4.5 milyon kişi mağdur oldu. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Yönetim Kurulu Üyesi Şenda Gezer (50) ile Mehmet Alagöz (50) de mağdur olan 4.5 milyon kişiden yalnızca ikisi. Gezer, 8.450 prim günü ödedi, emekli olamadı ancak 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar emekli oldu. Alagöz, 8.394 prim günü ödedi, emekli değil. 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan kadınların emeklilik için 58, erkeklerin 60 yaşını doldurmasının gerekmesiyle aileleri ile 12 milyon kişi mağdur oldu.

Şenda Gezer

‘HEPSİ KAPI DUVAR’

Ziraat mühendisi Şenda Gezer, 2 yıl önce kanser tedavisi gördüğünü, doktorların mesleğini değiştirmesini söylemesi ile iş aradığını ancak bulamadığını söyleyerek, “İnsanlar ‘yaşlısınız’ diyerek işe almıyor, devlet ‘gençsiniz’ diyerek emekli etmiyor. Mecbur, işime devam ediyorum” dedi. “Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Seçim zamanı oyumda bana ne kadar acı çektirildiğine bakarım” diyen Gezer, 74 kez talepte bulunmalarına karşın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşemediklerini, 64 kez randevu talep ettikten sonra Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile görüştüklerini söyledi. Gezer, “Mağduruz farkındalar ama çözüm adımı atmıyorlar. Mağduriyetimiz karşısında hepsi kapı duvar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenen Gezer, “Bu problemi çözün. Önünüzde yalnızca bir emeklilik meselesi yok. Milyonların adalete güvenini tesis etme fırsatı var. Bu adalet bütçenin büyüklüğüyle değil, bölüşümdeki hakkaniyetle olur” dedi.

Şenda Gezer’in emeklilik bilgileri

‘Benim suçum ne?’

EMADDER olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile görüştüklerini anlatan Şenda Gezer, “Mağduriyetimizi anlattık. ‘Sizi bu halde bırakacak değiliz’ yanıtını aldık. Madem bu kadar farkındasınız, bu insanların canını neden bu kadar acıtıyorsunuz? Benim suçum ne” diye sordu.

‘Çocukluk arkadaşım EYT ile emekli oldu’

19 yıl bir bankada çalışan, 8 bin 394 gün prim ödeyen, 2 ay önce işten çıkarılan Mehmet Alagöz, “İşsizim. İş görüşmelerinde daha genç kişileri tercih ediyorlar” dedi. Ocak 2001’de sigortalı olduğunu anlatan Alagöz, “Çocukluk arkadaşım, EYT ile 3 yıl önce emekli oldu. Prim günü 6.300’dü. Benim 8.394. Ama emekli olmak için 60 yaşını beklemek zorundayım. Arkadaşım 1998’de 2 ay çalışmış, EYT’den faydalandı. Benim gibi milyonlarca kişi üniversite öğrenimi gördüğü için cezalandırılıyor” dedi.

Mehmet Alagöz’ün emeklilik bilgileri

‘Adaletsizlik giderilsin’

“1992-1994’te Ziraat Bankası'nda staj yaptım. Ancak o da sayılmıyor” ifadelerini kullanan Mehmet Alagöz, “İktidar, bizi seçimde potansiyel olarak görüyor. Adalet istiyoruz. Yaşıtımı, emekli ettiysen beni 15 yıl sonra emekli etme. Ondan 2500-3000 gün daha fazla prim yatırmama rağmen... Adaletsizlik giderilsin” diye konuştu.