Yağışların ardından kentin birçok noktasında hayat olumsuz etkilendi. 90'dan fazla bölgede su baskınları yaşanırken, özellikle alçak kesimlerdeki evler çamurlu sular altında kaldı. Sel nedeniyle çok sayıda aile eşyalarını kaybederken, bazı yollar ulaşıma kapandı.

700 AİLE SELDEN ETKİLENDİ

Guayaquil'in Las Orquídeas mahallesi, şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen yerlerden biri oldu. Bölgede yaklaşık 600 ila 700 ailenin evini su bastığı bildirildi.

Suların hızla yükselmesi nedeniyle birçok kişi evlerinden çıkmak zorunda kaldı. Bazı mahalle sakinleri, çocuklarını ve kurtarabildikleri eşyalarını yanlarına alarak daha güvenli noktalara ulaşmaya çalıştı.

Evlerin içine dolan çamurlu su, mobilyalara ve elektrikli eşyalara zarar verdi. Sokaklarda biriken su ve çamur nedeniyle günlük yaşam büyük ölçüde aksadı.

HÜKÜMET BÖLGEYE YARDIM GÖNDERDİ

Sel felaketinin ardından Ekvador hükümeti, mağdur ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bölgeye 600 yardım paketi gönderdi. Yerel ekipler de su baskınlarının yaşandığı mahallelerde hasarın belirlenmesi ve biriken suların tahliye edilmesi için çalışmalara başladı.

Yetkililer, özellikle suyun tahliye edilemediği alçak bölgelerde yaşayan vatandaşların benzer yağışlarda yeniden risk altında kalabileceğine dikkat çekti.

Selin ardından birçok aile, evlerinde biriken çamuru temizlemeye ve zarar gören eşyalarını kurtarmaya çalışırken, felaketin yol açtığı toplam maddi hasar henüz netleşmedi.