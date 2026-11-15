CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, 8 Eylül 1999 sınırının hemen sonrasında sigortalı olan milyonlarca çalışanın bir günlük fark nedeniyle 17 ila 20 yıl daha fazla çalışmak zorunda bırakıldığını söyledi. Mihriban Uğurlu, “Bir günün farkı, 17 yıl olamaz!” diyerek kademeli emeklilik çağrısını yineledi.

‘BORÇLU DEĞİL ALACAKLIYIZ’

EYT düzenlemesine karşı olmadıklarını vurgulayan Uğurlu, “Bizim itirazımız, bir kesimin mağduriyeti giderilirken hemen arkasında milyonlarca insanın yeni bir mağduriyetin içine bırakılmasıdır” dedi. İlk sigortalılık tarihi ve prim koşullarına göre adil bir geçiş düzenlemesi istediklerini belirten Uğurlu, “Biz borçlu değiliz, alacaklıyız! Alacağımızın adı adalettir!” ifadelerini kullandı. Siyasi partilere çağrıda bulunan Uğurlu, “EYT için gösterilen siyasi kararlılık, neden kademeli emeklilik için de gösterilmesin?” diye sordu.

21 ilde örgütlendiler

EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, derneğin kademeli emeklilik mücadelesini Türkiye genelinde sürdürdüğünü belirterek, “Türkiye’nin dört bir yanında örgütlendik. 21 ilde sesimizi yükselttik” dedi.