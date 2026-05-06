

Günlük yaşamda çok doğal görünen yedi günlük hafta, aslında evrensel ya da zorunlu bir sistem değildir. Bir yıl Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketine, bir gün Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne, bir ay ise Ay’ın evrelerine dayanırken; “hafta” bu gök olaylarına doğrudan bağlı değildir.

Tarih boyunca farklı toplumlar, zamanı ölçmek için çok çeşitli döngüler kullanmıştır ve haftanın uzunluğu da bunlar arasında büyük farklılık göstermiştir.

ESKİ TAKVİMLERDE FARKLI ZAMAN DÖNGÜLERİ

Erken dönem uygarlıklarında zaman çoğunlukla Ay’ın yaklaşık 29-30 günlük döngüsüne göre düzenleniyordu. Bu nedenle günler, bugün bildiğimiz anlamda haftalara değil, daha çok ay temelli bölümlere ayrılıyordu.

Örneğin Antik Mısır’da 10 günlük periyotlar kullanılmış, bazı erken kültürlerde ise 30 günlük aylar üç eşit parçaya bölünmüştür. Mezopotamya’da ise “Khamushtum” adı verilen 5–10 gün arası değişen kısa döngülerden söz edilir.

7 GÜNLÜK HAFTANIN BABİL ETKİSİ

Yedi günlük sistemin en önemli kökenlerinden biri Babil uygarlığıdır. Babilliler gökyüzündeki yedi gök cismiyle (Güneş, Ay ve çıplak gözle görülebilen beş gezegen) ilişkilendirdikleri bir zaman anlayışı geliştiriliyor. Her ne kadar bu sistem sabit ve düzenli olmasa da, “yedi” sayısı kültürel ve astronomik anlamlar taşıdığı için zamanla önem kazanmıştır. “Sabbat” benzeri kavramların da bu dönemden etkilendiği düşünülüyor.

DİNİ GELENEKLER ETKİLİ OLDU

Yedi günlük haftanın günümüze ulaşmasında en etkili faktörlerden biri dini geleneklerdir. Yahudi inancındaki yaratılış anlatısında Tanrı’nın dünyayı altı günde yaratıp yedinci gün dinlendiği belirtilir. Bu “Şabat” günü, haftalık döngünün temelini oluşturdu. Bu anlayış zamanla Hristiyanlık, İslam ve Roma İmparatorluğu aracılığıyla geniş bir coğrafyaya yayılmış ve standart hâle geldi.

FARKLI SİSTEMLERDE DENENDİ

Tarih boyunca yedi gün dışında birçok sistem de kullanılmıştır. Çin’de 10 günlük döngüler, Mezoamerika uygarlıklarında 13 günlük sistemler, Java’da ise 5 günlük haftalar görülmüştür. Antik Roma’da ise bir dönem 8 günlük pazar döngüsü kullanılmıştır.

Fransız Devrimi sonrasında bile yedi günlük hafta terk edilerek 10 günlük “cumhuriyetçi hafta” sistemi denenmiş, hatta zamanın ondalık düzene göre yeniden bölünmesi bile önerilmiştir. Ancak bu sistemler günlük yaşamı zorlaştırdığı için kalıcı olamamıştır.

Yedi günlük hafta, doğanın zorunlu bir sonucu değil; tarih, din ve kültürün birleşimiyle ortaya çıkmış bir insan uzlaşmasıdır. Bugün bu sistemin “doğal” gibi görünmesinin nedeni, yüzyıllardır kesintisiz biçimde kullanılıyor olmasıdır.