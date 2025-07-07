Altın, ABD ticaret politikasındaki değişimleri ve makro ekonomik verilerin etkisiyle sert düşüşler yaşadı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın BRICS ülkelerine yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı sinyalini vermesi altında sert düşüşler görüldü.
Haftanın son işlem gününü 3 bin 325 dolar ile 3 bin 345 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 336 dolardan tamamladı. Yeni günde ise yüzde 1'den fazla gerileyerek öğlen seansında 2 bin 295 dolar geriledi. Yeni günde ise öğlen seansında 13.56'da 3 bin 300 dolar seviyesinde bulunuyor.
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