Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in etkin pişmanlık ifadesinde yer aldığı öne sürülen iddialara yanıt verdi.

Onlar TV’den Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’a konuşan İmamoğlu, Adalet Bakanı’nın aylar önce Böcek için “Zamanı gelince itirafçı olacak” dediğini savunarak, “Ağır bir hastayı, oğlu ve gelini ile tehdit edip iftiracı haline getiriyorlar. Akıl almaz bir yalan, iftirayı organize şekilde yürütüyorlar” dedi.

"ALLAH BUNLARI ISLAH ETSİN"

İmamoğlu, “Bana, ilk kez duyduğum, ‘havala’ diye bir yöntemle milyonlarca Euro para verilmişmiş. Eğer serbest kalmasına faydası olacaksa, böyle taksit taksit değil de bir seferde ne söyletmek istiyorlarsa önüne koyup imzalatsınlar da bari bir işe yarasın. Gayet zeki olan milletimiz; bu kötü aklı kağıda yazıp hasta döşeğindeki bir adamın önüne şantaj ve tehditle koyanlar için, ‘Demek ki bunlar yıllardır bu yöntemlerle parayı götürüyor’ demeden edemiyordur. Allah bunları ıslah etsin.”