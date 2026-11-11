Martin adındaki bir horoz, yaklaşık 8 yıldır Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra kentindeki Onkoloji Enstitüsü'nün önünden ayrılmıyor. Bir kanser hastasıyla birlikte hastaneye gelen horoz, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından da bölgeden uzaklaşmadı. Her sabah aynı saatte hastanenin kapısına gelmesi, onu çevredekilerin yakından tanıdığı bir simgeye dönüştürdü.

Martin'in sıra dışı hikayesi, hastane dışında çekilen yeni fotoğraflarının yayımlanmasıyla yeniden gündeme geldi.

Infobae'nin aktardığına göre, yerel halk ona, yıllarca ölen sahibini tren istasyonunda bekleyen Japon köpeği Hachiko'dan esinlenerek "Bolivya'nın Hachiko'su" adını verdi.

HASTANEYE SAHİBİYLE BİRLİKTE GELDİ

Hastanenin sosyal hizmetler görevlisi Rosemary Guardia'nın anlattığına göre Martin, yıllar önce kanser tedavisi gören bir hastayla birlikte hastaneye geldi. Hastanın hayatını kaybetmesinin ardından horoz hastanenin önünde kalmaya devam etti. Hayvanların hastane binasına ve bahçesine girmesine izin verilmediği için de girişin dışında yaşamaya başladı.

Guardia, Martin'in 8 yıldır aynı yerde bulunduğunu belirterek, "Hasta hayatını kaybetti ama Martin 8 yıldır burada" dedi.

HASTANE ÇALIŞANLARI HER GÜN BESLİYOR

Aradan geçen yıllarda Martin, hastane çalışanlarının, ziyaretçilerin, esnafın ve çevrede yaşayanların sahiplendiği bir hayvana dönüştü. Çevredekiler her gün ona yiyecek ve su getirerek bakımını üstleniyor.

Martin'le yakından ilgilenen isimlerden Juan Claros da horoza düzenli olarak yiyecek veriyor ve rahat hareket edebilmesi için tırnaklarını kesiyor. Yer fıstığını çok seven Martin'in patlamış mısıra da ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Gün boyunca hastanenin ve çevredeki dükkânların etrafında dolaşan horoz, geceleri yakındaki bir ağacın üzerinde uyuyor. Sabah saat 06.00 sıralarında ağaçtan inerek yeniden hastanenin girişine geliyor.

HASTANENİN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

Claros ailesi, Martin'i hastanenin gayriresmî bir sembolü olarak görüyor ve onu korumaya çalışıyor. Ailenin aktardığına göre Martin'in daha önce bir tavuğu ve civcivleri de vardı ancak bunlar çalındı.

Bolivya basınında yer alan haberlere göre Martin, koronavirüs salgınından önce hastaneye gelmeye başladı. Hikâyesi de yıllar içinde çalışanlar, hastalar ve hasta yakınları arasında yayıldı.

Martin'in gerçekten de hayatını kaybeden sahibini bekleyip beklemediğini bilmek mümkün değil. Ancak sekiz yıldır hastanenin kapısına gelmeyi sürdürmesi, onu çevrede yaşayanların sahiplendiği özel bir figüre dönüştürdü. Bugün Martin'in hikâyesi yalnızca bir horozun hastaneye bağlılığıyla değil, yıllardır ona bakan insanların gösterdiği dayanışmayla da hatırlanıyor.